Вопрос безвластия закрыт: бизнесмен Федор Найден возглавил Каменский район

За наделение его полномочиями руководителя муниципального образования проголосовали 18 из 20 депутатов

Каменский район Алтайского края наконец-то обрел своего руководителя. Им стал бизнесмен Федор Найден, который в свое время был мэром Камня-на-Оби.

Сессия, на которой был рассмотрен соответствующий вопрос, состоялась во вторник, 17 января. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Федор Найден был избран депутатами на этот пост на пять лет.

В пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия» уточнили, что за кандидатуру Найдена проголосовали 18 из 20 народных избранников.

Один голос был отдан за еще одного претендента на должность в лице Евгения Корнилова. Один бюллетень был признан недействительным. При этом три кандидата – Александр Брежнев, Елена Волошина и Александр Кулик – сняли свои кандидатуры с участия в конкурсе.

Отметим, что конкурс по избранию главы Каменского района неоднократно откладывался, хотя был объявлен еще 13 апреля 2016 года, то есть спустя месяц после избрания районного собрания депутатов.