Возможность передачи части Курил Японии опровергли в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные слухи «никоим образом не соответствуют действительности»
Возможность передачи части Курильских островов Японии опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он отреагировал на появление информации в японских СМИ о том, что Россия якобы может передать острова Стране восходящего солнца во временное пользование.
«Нам непонятно происхождение этой информации, это никоим образом не соответствует действительности», – цитирует Пескова «Интерфакс».
Напомним, в конце прошлого года в ходе переговоров Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ стороны обсуждали возможность ведения совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
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