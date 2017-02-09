Возможность передачи части Курил Японии опровергли в Кремле

Александр
Автор: Александр Февраль 9, 2017 16:45

Возможность передачи части Курил Японии опровергли в Кремле

Возможность передачи части Курил Японии опровергли в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные слухи «никоим образом не соответствуют действительности»

Возможность передачи части Курильских островов Японии опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на появление информации в японских СМИ о том, что Россия якобы может передать острова Стране восходящего солнца во временное пользование.

«Нам непонятно происхождение этой информации, это никоим образом не соответствует действительности», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Напомним, в конце прошлого года в ходе переговоров Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ стороны обсуждали возможность ведения совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

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Александр
Автор: Александр Февраль 9, 2017 16:45
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