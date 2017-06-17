Временного сити-менеджера поменяют в Бийске

Пост исполняющего обязанности главы администрации наукограда, как ожидается, займет Александр Студеникин

Бийск на этой неделе переживает смену исполняющего обязанности главы администрации города — место Сергея Крыжановского, по всей видимости, займет Александр Студеникин (на фото).

Как ранее сообщал портал Amic.ru, кресло сити-менеджера в наукограде стало вакантным после отставки Николая Нонко, которая состоялась 25 мая. Исполнять его обязанности стал первый заместитель главы администрации Сергей Крыжановский.

В мэрии Бийска нашей редакции 15 июня сообщили, что в пятницу состоится заседание городской думы, в рамках которого будет рассмотрен вопрос о назначении на эту должность другого и.о. главы администрации.

Ожидается, что это место получит Александр Студеникин, ныне отвечающий за жилищно-коммунальную сферу, благоустройство и дороги Бийска.

Также напомним, что в Бийске в обозримой перспективе будет отменена система «двуглавости», при которой в городе руководство осуществляют назначаемый по контракту сити-менеджер и председатель представительного органа.

С сентября в наукограде будет только одна должность — глава города с функциями сити-менеджера.

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