Врио главы Карелии назначен Артур Парфенчиков

Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 08:45

Ранее Владимир Путин принял отставку теперь уже экс-главы региона Александра Худилайнена

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении руководителя Службы судебных приставов России Артура Парфенчикова на должность губернатора Карелии. Документ опубликован на сайте администрации главы государства. 

В тексте указа сказано: «Назначить Парфенчикова Артура Олеговича временно исполняющим обязанности Главы Республики Карелия до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Карелия».

Как ранее сообщало ИА «Амител» , в среду, 15 февраля, стало известно, что теперь уже бывший губернатор этого региона Александр Худилайнен написал заявление об отставке.

«Это обдуманное, взвешенное мной решение не ходить на выборы, до которых осталось всего 207 дней. И нужно дать кандидату президента показать себя в Республике Карелия», – написал Худилайнен. Также сообщалось, что он уже обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий.

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Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 08:45
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