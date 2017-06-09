«Все будет хорошо»: Песков рассказал о России после 2018 года

По словам Пескова, членов правительства будет назначать избранный президент и премьер-министр

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после президентских выборов в 2018 году членов правительства будет назначать избранный президент. Об этом пишет РИА Новости.

«Все будут продолжать работать, как работали. Скорее всего, все будет хорошо. Задача только — насколько лучше, чем сегодня», — отметил пресс-секретарь.

Ранее нынешний президент России Владимир Путин назвал преждевременным вопрос о своем участии в выборах 2018 года. Также он говорил, что будет делать все от него зависящее, чтобы выборы прошли законно.