«Всего полмиллиарда и имя увековечено»: алтайский губернатор о миллиардерах
Александр Карлин призвал алтайских миллиардеров вкладываться в строительство медучреждений
Губернатор Алтайского края Александр Карлин пообещал увековечить имя миллиардера, который предложит вложить в строительство поликлиники 500 миллионов рублей. Такое заявление он сделал на Медиалоге в пятницу, 16 июня.
«Богатые должны думать об общественном благе не меньше чем бедные. Справедливо было бы, если бы они и больше думали. Хотя бы пропорционально своему богатству. Вот появилось у нас четыре миллиардера (в Алтайском крае по итогам 2016 года — прим.ред.), я от них пока инициатив по государственно-частному партнерству не получил. Доход миллиард в год, ну можно половину отдать. Вот если кто-то из наших миллиардеров в Алтайском крае предложит свое участие в государственно-частном партнерстве по строительству клиники, я со свой стороны обещаю, что она будет носить имя этого уникального для современного Алтая человека», — сказал губернатор.
И добавил: всего полмиллиарда и имя увековечено.
Ранее в краевом управлении Федеральной налоговой службы сообщили, что в 2016 году доход от 1 миллиарда рублей и выше заявили четыре налогоплательщика Алтайского края.
Число миллионеров выросло с 3,5 тысячи 4,2 тысячи человек.
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