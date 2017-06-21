«Всего полмиллиарда и имя увековечено»: алтайский губернатор о миллиардерах

Александр
Автор: Александр Июнь 21, 2017 21:45

«Всего полмиллиарда и имя увековечено»: алтайский губернатор о миллиардерах

"Всего полмиллиарда и имя увековечено": алтайский губернатор о миллиардерах

Александр Карлин призвал алтайских миллиардеров вкладываться в строительство медучреждений

Губернатор Алтайского края Александр Карлин пообещал увековечить имя миллиардера, который предложит вложить в строительство поликлиники 500 миллионов рублей. Такое заявление он сделал на Медиалоге в пятницу, 16 июня.

«Богатые должны думать об общественном благе не меньше чем бедные. Справедливо было бы, если бы они и больше думали. Хотя бы пропорционально своему богатству. Вот появилось у нас четыре миллиардера (в Алтайском крае по итогам 2016 года — прим.ред.), я от них пока инициатив по государственно-частному партнерству не получил. Доход миллиард в год, ну можно половину отдать. Вот если кто-то из наших миллиардеров в Алтайском крае предложит свое участие в государственно-частном партнерстве по строительству клиники, я со свой стороны обещаю, что она будет носить имя этого уникального для современного Алтая человека», — сказал губернатор.

И добавил: всего полмиллиарда и имя увековечено.

Ранее в краевом управлении Федеральной налоговой службы сообщили, что в 2016 году доход от 1 миллиарда рублей и выше заявили четыре налогоплательщика Алтайского края.

Число миллионеров выросло с 3,5 тысячи 4,2 тысячи человек.

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Автор: Александр Июнь 21, 2017 21:45
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