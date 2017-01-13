Всех семерых кандидатов допустили к отбору на пост главы Каменского района

Руководителя администрации, вероятнее всего, определят 17 января

Руководитель администрации Каменского района Алтайского края будет определен из семерых кандидатов, в числе которых бывший мэр Камня-на-Оби Федор Найден.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения «Справедливой России», 12 января в Камне прошло заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов на пост руководителя администрации.

Голоса членов конкурсной комиссии при рассмотрении вопроса о допуске некоторых кандидатов разложились поровну, и в итоге данная конфигурация сыграла в пользу того, что все семь претендентов могут побороться за вакантную должность.

Как ожидается, сессия, на которой решится вопрос о новом главе администрации района, состоится 17 января.

Согласно уставу, глава района выбирается депутатами райсобрания тайным голосованием из числа кандидатов, которых допустила конкурсная комиссия.