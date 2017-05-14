Встречу Лаврова и Трампа подтвердили в МИД РФ

10 мая начался официальный визит Сергея Лаврова в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего официального визита в США встретится с президентом этой страны Дональдом Трампом. Об этом пишет ТАСС. Информацию подтвердили изданию в Департаменте информации и печати МИД РФ.

«Да, планируется встреча с президентом США», — отметили в ведомстве.

Напомним, Лавров прибыл в США с официальным трехдневным визитом в среду, 10 мая. Он намерен провести переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. После этого российский министр направится на Аляску, где 11 мая примет участие в министерской встрече Арктического совета.