Вячеслав Моше Кантор поддерживает готовность Владимира Путина к диалогу с США по договору РСМД

Президент Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Вячеслав Моше Кантор считает современную ситуацию на международной арене пока не способствующей укреплению режима ядерного нераспространения.

Особенное беспокойство Вячеслава Моше Кантора и других экспертов в вопросах международной безопасности вызывает растущее напряжение в отношениях между Россией и США как ведущих ядерных сверхдержав. На прошедшем в октябре заседании форума Вячеслав Моше Кантор особенно подчеркнул проблему взаимных претензий стран к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Президент форума назвал сохранение этого бессрочного Договора, заключённого ещё в 1987 году, одной из важнейших задач, стоящих сейчас в сфере международной глобальной безопасности. Поэтому очевидно, какую тревогу Вячеслава Моше Кантора вызывают признаки того, что от этого Договора готовы отказаться – в частности, по имеющимся данным, в США готовится производство типов вооружений, запрещённых данным Договором.

Тем временем прекращение Договора РСМД грозит «критическими последствиями для России, США и Европы», уверен Вячеслав Моше Кантор. Эксперт напомнил, что для заключения Договора в 1987 году были веские причины, и эти причины в современном мире стали ещё весомее. Наращивание вооружений при отсутствии Договора ставит под угрозу массированного удара всю Европу. Для разрешения возникшего кризиса, убеждён Вячеслав Моше Кантор, необходимы ответственные действия с обеих сторон и возобновление консультаций касательно устранения взаимных претензий.

В России тем временем также озабочены ситуацией вокруг договора о ликвидации РСМД. Как заявил на Московской конференции по нераспространению глава МИД РФ Сергей Лавров, РФ «готова обсуждать с США их озабоченности вокруг этого соглашения».

О готовности к диалогу по возникающим претензиям не раз заявлял и президент РФ Владимир Путин. На заседании клуба «Валдай», прошедшем в октябре, Владимир Путин особенно подчеркнул, что Россия строго соблюдает свои обязательства по этому договору и призвал США к конструктивному диалогу. Не следует делать голословных обвинений в нарушениях, уверен президент РФ. Если у США есть претензии, то нужно заявлять о них конкретно, доказывать, где именно происходят нарушения. Владимир Путин подчеркнул, что у России «нет искушения» нарушать договор, поскольку все разработки вооружения ведутся в иных направлениях.