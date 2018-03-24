Вячеслав Моше Кантор солидарен с Владимиром Путиным в вопросе важности сохранения исторической памяти

События и итоги Второй мировой войны в последние годы не раз становились объектом попыток фальсификаций и поводом для преследования отдельных политических интересов тех или иных сил, в то время как попытки переписывания истории недопустимы в принципе, уверен Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса.

Сам Вячеслав Моше Кантор считает одной из главных целей возглавляемого им конгресса сохранение исторической памяти о событиях Холокоста, величайшей трагедии XX века, и преступлениях нацистского режима. В своих оценках событий и победы во Второй мировой войне Вячеслав Моше Кантор также выступает противником преуменьшения роли советской Красной армии в деле победы над нацизмом, освобождения узников концентрационных лагерей и в целом освобождения Европы. В ходе специального мероприятия «Марш жизни» весной прошлого года, Вячеслав Моше Кантор сопровождал молодёжную делегацию от российской еврейской общины в бывший концентрационный лагерь Освенцим, где молодые люди зажгли памятные свечи, чествуя жертв «лагеря смерти» и их освободителей. Вячеслав Моше Кантор в своём обращении к молодёжи отдельно подчеркнул важность того, что еврейский народ до конца своих дней будет помнить великое дело советских солдат, тех, кто, не жалея собственной жизни, спас жертв нацистского режима от неминуемого и страшного уничтожения.

Освобождение лагеря Аушвиц произошло 27 января, и именно этот день впоследствии был провозглашён ООН как Международный день памяти жертв Холокоста. Выступая на церемонии в Европарламенте в январе этого года в честь этой даты, Вячеслав Моше Кантор подчеркнул, что, несмотря на часто встречающиеся «политкорректные» обобщения о союзнических войсках, которые освободили концентрационные лагеря, заслуга первых спасителей всё же принадлежит именно солдатам Красной армии. Подобные попытки приуменьшить роль СССР в победе во Второй мировой войне недопустимы, убеждён глава ЕЕК.

Необходимо отметить, что чествование советского вклада в дело победы во Второй мировой войне признают и в Израиле, где в 2017 году было принято официальное решение о праздновании Дня победы 9 мая. На это решение очень положительно отозвался президент РФ Владимир Путин, который высказал своё одобрение и уважение еврейской стороне. По мнению Владимира Путина, подобный шаг со стороны Израиля – это знак почитания исторической памяти и благодарность со стороны еврейского народа. Кроме того, глава государства призвал помнить исторический урок событий XX века и не забывать о том, что уничтожению си преследованиям о стороны нацистов подвергались многие народности, в том числе и славяне, что говорит о бесчеловечности подобной идеологии.