Выборы в режиме Hi-Tech: ручное заполнение протоколов канет в Лету на Алтае

Избирательные комиссии переходят на систему работы с QR-кодами

В более чем 90% избирательных участков в Алтайском крае будет в день выборов использоваться QR-кодирование для составления протоколов голосования. Это позволит исключить ошибки и описки в документах. О работе выборного ноу-хау рассказали на пресс-конференции в Избирательной комиссии Алтайского края в пятницу, 21 июля.

Официально эта технология называется так: изготовление протоколов участковых комиссий об итогах голосования с использованием машиночитаемого кода (QR-код). На выборах она применяется впервые, по всей России и в обязательном порядке (для выборов и референдумов, которые назначены после 1 июня 2017 года).

Как пояснила председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова, для использования технологии участки будут оснащены компьютером (с довольно простым программным обеспечением) и лазерным принтером. Работать с программой будут два оператора из числа состава комиссии.

На территории края в день выборов 10 сентября 2017 года будут работать 1 642 избирательных участка. 91% из них уже готовы к оснащению оборудованием для работы системы.

Большая часть техники безвозмездно предоставлена местными учреждениями образования и культуры, администрациями. Однако где-то пришлось и докупать.

По словам зампреда правительства Алтайского края Виталия Снесаря, власти региона выделили 4,5 млн рублей на покупку техники для участков. Эта техника потом встанет на баланс муниципальных образований и будет использована для нужд муниципалитета.

Еще 800 тысяч рублей выделил Избирком на покупку флешек.

Итак, до сих пор итоговый протокол — документ с данными по количеству проголосовавших и итогами голосования за кандидатов и партии — составлялся вручную. Это происходило гораздо позже закрытия участков в 20 часов. Случались описки, ошибки в подсчетах. Иногда замечали сразу, иногда только после того, как документ проверяла вышестоящая территориальная комиссия. Приходилось везти обратно, переделывать.

Протоколы с QR-кодом создаются не вручную, а через специальную программу в компьютере, попасть в нее можно только через флешку и по специальному коду для каждой комиссии. Оператору нужно будет внести данные по голосованию в заранее сформированные шаблоны протоколов с уже внесенными основными данными.

Система покажет ошибку по логическому соотношению и не даст завершить действие, если она не будет исправлена. Например, вносится, что выдано 100 бюллетеней, а при подсчете обнаружено только 99.

Система сама формирует протокол и создает индивидуальный QR-код. Код при считывании будет выдавать информацию с номером УИК, датой и временем формирования, номером попытки формирования, номером субъекта, итогами голосования.

Затем протоколы будут переданы в вышестоящие комиссии для занесения в базу данных ГАС «Выборы» путем сканирования QR-кода.

«Скорость составления протокола и ввода данных в ГАС «Выборы» увеличится в 10 раз», — подчеркнул начальник управления — руководитель информационного центра краевого Избиркома Юрий Сидоров.

Наблюдатели также смогут получить копию протокола как в распечатанном виде, так и отсканировав сам QR-код.

Подчеркнем, что все остальные действия комиссии на выборах – выдача под роспись избирателю бюллетеней, вскрытие урн для голосования и подсчет бюллетеней (а также погашение неиспользованных) и итогов голосования – производятся вручную и по правилам, установленным законом. Компьютер помогает только в составлении итоговых протоколов. Если по каким-то причинам система выйдет из строя, протоколы, как и раньше, будут сформированы вручную.

Предполагается, что QR-код должен исключить и умышленное внесение неточных данных. Однако давать оценку решению этой проблемы можно будет только после выборов.

Виталий Снесарь добавил, что использование технологии имеет большое значение не только для выборов 10 сентября, но и как апробация технологии на президентские выборы, которые пройдут в марте 2018 года.

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