Высокий суд Лондона завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ

Александр
Автор: Александр Январь 20, 2017 15:46

Высокий суд Лондона завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ

Высокий суд Лондона завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ

Представители истца и ответчика отмечают, что на вынесение решения могут потребоваться месяцы

Высокий суд Лондона завершил в четверг, 19 января, слушания сторон по делу о суверенном долге Украины перед РФ в размере 3 миллиардов долларов. Судья Уильям Блэр, под председательством которого прошло трехдневное заседание, взял время на вынесение решения, передает ТАСС.

По его словам, объяснения были «чрезвычайно полезными». После некоторого времени, необходимого для их рассмотрения, стороны в положенное время будут уведомлены о решении, пишет агентство.

Представители истца и ответчика предполагают, что на это потребуются месяцы. Причем после этого судебное разбирательство, скорее всего, не завершится, поскольку каждая сторона сможет подать апелляцию на вердикт суда. Таким образом, с учетом долгой процедуры, на вынесение окончательного вердикта может уйти несколько лет.

Напомним, Украина имеет просроченное суверенное долговое обязательство (МВФ признает кредит государственным) перед Российской Федерацией. Москва в декабре 2013 года выдала Киеву кредит на 3 миллиарда долларов, когда президентом был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп украинских еврооблигаций.

Позже Киев предложил Москве реструктурировать долг, представив его как частный. РФ от данного предложения отказалась и обратилась в Высокий суд Лондона. В начале мая минувшего года украинский лидер Петр Порошенко подписал закон о введении бессрочного моратория на выплату российского долга.

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Александр
Автор: Александр Январь 20, 2017 15:46
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