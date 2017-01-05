Взломавший почту Клинтон хакер отвергнул причастность РФ к кибертакам
Румынский хакер Марсель Лехел Лазар дал интервью американским СМИ
Известный румынский хакер Марсель Лехел Лазар, известный под псевдонимом Guccifer, , и ответственный за кружу и взлом почты Хиллари Клинтон, дал интервью американским СМИ.
Как пишет Газета.ру, Лаза выразил сомнения относительно обвинений администрации Барака Обамы в адрес России по поводу причастности Москвы к кибератакам. Лазар назвал заявления о причастности России к кибератакам с целью повлиять на президентские выборы в США «фейковой кибервойной» и «истерией».
«Американцы сошли с ума от мысли про то, что русские вторгаются в Соединенные Штаты. Это безумие. Это истерия, вы понимаете?» — сказал он.
Отметим, что США неоднократно обвиняли РФ в кибератаках. Ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сказал, что с помощью обвинений в адрес России, Белый дом пытается поставить под сомнение легитимность избрания Дональда Трампа на пост главы США.
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