Взломавший почту Клинтон хакер отвергнул причастность РФ к кибертакам

Александр
Автор: Александр Январь 5, 2017 17:46

Взломавший почту Клинтон хакер отвергнул причастность РФ к кибертакам

Взломавший почту Клинтон хакер отвергнул причастность РФ к кибертакам

Румынский хакер Марсель Лехел Лазар дал интервью американским СМИ

Известный румынский хакер Марсель Лехел Лазар, известный под псевдонимом Guccifer, , и ответственный за кружу и взлом почты Хиллари Клинтон, дал интервью американским СМИ.

Как пишет Газета.ру, Лаза выразил сомнения относительно обвинений администрации Барака Обамы в адрес России по поводу причастности Москвы к кибератакам. Лазар назвал заявления о причастности России к кибератакам с целью повлиять на президентские выборы в США «фейковой кибервойной» и «истерией».

«Американцы сошли с ума от мысли про то, что русские вторгаются в Соединенные Штаты. Это безумие. Это истерия, вы понимаете?» — сказал он.

Отметим, что США неоднократно обвиняли РФ в кибератаках. Ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сказал, что с помощью обвинений в адрес России, Белый дом пытается поставить под сомнение легитимность избрания Дональда Трампа на пост главы США.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 5, 2017 17:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии