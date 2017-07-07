«Я буду легитимным еще долго»: 20 бессмертных фраз Александра Лукашенко
Портал Amic.ru ко дню независимости Республики Беларусь вспоминает афоризмы ее национального лидера Александра Лукашенко
Братская Белоруссия празднует в понедельник, 3 июля, День независимости. У сегодняшнего российского обывателя Белоруссия напрямую ассоциируется с ее национальным лидером — президентом Александром Лукашенко.
Редакция портала Amic.ru поздравляет граждан союзного государства с праздником и вспоминает бессмертные высказывания Лукашенко.
- «Я буду легитимным еще долго. Я еще не все сделал, из-за этого власть потеряю не скоро».
- «Народ белорусский рискнул и избрал меня президентом. Это бывает чрезвычайно редко в истории и больше, возможно, не будет».
- «Я сторонник искренней политики. От своей честности я страдаю уже 15 лет».
- «Лучше быть диктатором, чем голубым», – столь лаконично Лукашенко в 2012 году ответил на обвинения в авторитаризме в свой адрес со стороны тогдашнего министра иностранных дел Германии, открытого гомосексуалиста Гидо Вестервелле.
- «Ну диктатор, так диктатор. В этом тоже есть определенный выигрыш. Это последний! Вы представляете? Последний! Вот не приехали бы вы сюда, где б вы его еще в своей жизни встретили и поговорили».
- «Я хочу, чтобы русский человек занял на планете Земля достойное место опоры, оплота славянской цивилизации. Я не хочу, чтобы русские нищали, вымирали. Я хочу, чтобы они были сильными и богатыми. Тогда и нам, особой ветви славянства, Белой Руси, будет лучше. Тогда и другая ветвь – Малая Русь – потянется к Руси Великой. И мы снова станем монолитом».
- «Интернет – это такая мусорка, в которой все есть и даже полезное».
- «Уважаете белорусский народ – терпите Лукашенко».
- «Я с жуликами, в том числе и с Россией, акционироваться не буду».
- «Кто пьет каждый день — за меня не голосуйте, я с такими дружить не буду».
- «Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык – бедный язык. В мире существует только два великих языка – русский и английский».
- «Даже если весь мир выступит сегодня против Лукашенко, он все равно станет президентом, если он этого захочет».
- «Сегодня–завтра–послезавтра мы выровняем ситуацию по валюте. Но вы на меня не обижайтесь».
- «Беларусь стояла на краю пропасти, а я помог ей сделать шаг вперед».
- «Я ну до бешенства люблю детей».
- «Потеряем учителя — капец, будем ходить пьяными и дурными».
- «Не может Лукашенко украсть. Поймите вы — прятать некуда».
- «Что я там в Европе не видел?! Грязно все! Люди трутся друг о друга».
- «Я президент государства, и это государство будет, пока я президент».
- «Россия никогда не будет воевать с Белоруссией. Это будет катастрофа для самой России…Белоруссия осталась единственным честным, порядочным союзником Российской Федерации».
Материал был впервые опубликован на Amic.ru 2 апреля 2016 года.
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