«Я буду легитимным еще долго»: 20 бессмертных фраз Александра Лукашенко

Александр
Автор: Александр Июль 7, 2017 05:45

«Я буду легитимным еще долго»: 20 бессмертных фраз Александра Лукашенко

"Я буду легитимным еще долго": 20 бессмертных фраз Александра Лукашенко

Портал Amic.ru ко дню независимости Республики Беларусь вспоминает афоризмы ее национального лидера Александра Лукашенко

Братская Белоруссия празднует в понедельник, 3 июля, День независимости. У сегодняшнего российского обывателя Белоруссия напрямую ассоциируется с ее национальным лидером — президентом Александром Лукашенко. 

Редакция портала Amic.ru поздравляет граждан союзного государства с праздником и вспоминает бессмертные высказывания Лукашенко.

  • «Я буду легитимным еще долго. Я еще не все сделал, из-за этого власть потеряю не скоро».
  • «Народ белорусский рискнул и избрал меня президентом. Это бывает чрезвычайно редко в истории и больше, возможно, не будет».
  • «Я сторонник искренней политики. От своей честности я страдаю уже 15 лет».
  • «Лучше быть диктатором, чем голубым», – столь лаконично Лукашенко в 2012 году ответил на обвинения в авторитаризме  в свой адрес со стороны тогдашнего министра иностранных дел Германии, открытого гомосексуалиста Гидо Вестервелле.
  • «Ну диктатор, так диктатор. В этом тоже есть определенный выигрыш. Это последний! Вы представляете? Последний! Вот не приехали бы вы сюда, где б вы его еще в своей жизни встретили и поговорили».
  • «Я хочу, чтобы русский человек занял на планете Земля достойное место опоры, оплота славянской цивилизации. Я не хочу, чтобы русские нищали, вымирали. Я хочу, чтобы они были сильными и богатыми. Тогда и нам, особой ветви славянства, Белой Руси, будет лучше. Тогда и другая ветвь – Малая Русь – потянется к Руси Великой. И мы снова станем монолитом».
  • «Интернет – это такая мусорка, в которой все есть и даже полезное».
  • «Уважаете белорусский народ – терпите Лукашенко».
  • «Я с жуликами, в том числе и с Россией, акционироваться не буду».
  • «Кто пьет каждый день — за меня не голосуйте, я с такими дружить не буду».
  • «Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык – бедный язык. В мире существует только два великих языка – русский и английский».
  • «Даже если весь мир выступит сегодня против Лукашенко, он все равно станет президентом, если он этого захочет».
  • «Сегодня–завтра–послезавтра мы выровняем ситуацию по валюте. Но вы на меня не обижайтесь».
  • «Беларусь стояла на краю пропасти, а я помог ей сделать шаг вперед».
  • «Я ну до бешенства люблю детей».
  • «Потеряем учителя — капец, будем ходить пьяными и дурными».
  • «Не может Лукашенко украсть. Поймите вы — прятать некуда».
  • «Что я там в Европе не видел?! Грязно все! Люди трутся друг о друга».
  • «Я президент государства, и это государство будет, пока я президент».
  • «Россия никогда не будет воевать с Белоруссией. Это будет катастрофа для самой России…Белоруссия осталась единственным честным, порядочным союзником Российской Федерации».

Материал был впервые опубликован на Amic.ru 2 апреля 2016 года.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 7, 2017 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • кристина

    кристина

    куда можно поступить после 9 ?

    Читать статью
  • Екатерина

    Екатерина

    Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?

    Читать статью
  • Алексей

    Алексей

    Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкой

    Читать статью
  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

    Читать статью
  • Александр

    Александр

    На сварчика когда документы сдовать,

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии