«Я один делаю больше, чем 40 депутатов»: лучшие высказывания Жириновского
25 апреля лидер ЛДПР Владимир Жириновский отмечает 71-й день рождения
Бессменному лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому исполняется 25 апреля 2017 года 71 год. В свои уже не молодые годы он остается одним из самых ярких политиков современности. Его можно любить, его можно ненавидеть, но уж только сложно оставаться к нему равнодушным. Информационный портал Amic.ru выбрал из великого множества его известных цитат несколько самых любопытных:
- Мы в Думе за какие законы хотим, за такие и голосуем!
- «Ж» — лучшая буква в русском алфавите. На букву «Ж» у нас есть много смачных слов.
- Работать губернатором для меня – все равно что пересесть с «Мерседеса» на велосипед.
- Никогда ни одна женщина не скажет «хватит», никогда! Хоть в постели, хоть за столом, хоть в магазине.
- Я много учился. Я закончил четыре университета. Четыре!.. Я один делаю больше, чем 40 депутатов.
- Я скажу, потом вы скажете, потом вас вынесут отсюда.
- Выгони его отсюда, подлеца, и расстреляй его там – в коридоре!
- Жизнь человеку дана один раз, и прожить ее нужно в городе Сочи.
- Только под русские песни плачет планета.
- Я сторонник реабилитации Кащея Бессмертного.
- Я мечтаю 100 дней быть никем. Сто дней вообще забыть все. Как бомж, вон там бросить телогрейку и под солнышком поваляться.
- Женщина должна сидеть дома, плакать, штопать и готовить.
- Наша власть – как фруктовое желе. А надо, чтобы это был твердый кусок мяса, хорошо прожаренный, хорошо проперченный.
- Президента нужно избирать на 20 лет. А для таких, как Явлинский и Зюганов, я бы вообще установил нулевой срок.
- Каждой одинокой женщине – по мужчине. Каждому мужчине – по дешевой бутылке водки.
Впервые опубликовано 25 апреля 2016 г. на сайте Amic.ru.
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