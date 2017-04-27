«Я один делаю больше, чем 40 депутатов»: лучшие высказывания Жириновского

Александр
Автор: Александр Апрель 27, 2017 03:45

«Я один делаю больше, чем 40 депутатов»: лучшие высказывания Жириновского

"Я один делаю больше, чем 40 депутатов": лучшие высказывания Жириновского

25 апреля лидер ЛДПР Владимир Жириновский отмечает 71-й день рождения

Бессменному лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому исполняется 25 апреля 2017 года 71 год. В свои уже не молодые годы он остается одним из самых ярких политиков современности. Его можно любить, его можно ненавидеть, но уж только сложно оставаться к нему равнодушным. Информационный портал Amic.ru выбрал из великого множества его известных цитат несколько самых любопытных:

  • Мы в Думе за какие законы хотим, за такие и голосуем!
  • «Ж» — лучшая буква в русском алфавите. На букву «Ж» у нас есть много смачных слов.
  • Работать губернатором для меня – все равно что пересесть с «Мерседеса» на велосипед.
  • Никогда ни одна женщина не скажет «хватит», никогда! Хоть в постели, хоть за столом, хоть в магазине.
  • Я много учился. Я закончил четыре университета. Четыре!.. Я один делаю больше, чем 40 депутатов.
  • Я скажу, потом вы скажете, потом вас вынесут отсюда.
  • Выгони его отсюда, подлеца, и расстреляй его там – в коридоре!
  • Жизнь человеку дана один раз, и прожить ее нужно в городе Сочи.
  • Только под русские песни плачет планета.
  • Я сторонник реабилитации Кащея Бессмертного.
  • Я мечтаю 100 дней быть никем. Сто дней вообще забыть все. Как бомж, вон там бросить телогрейку и под солнышком поваляться.
  • Женщина должна сидеть дома, плакать, штопать и готовить.
  • Наша власть – как фруктовое желе. А надо, чтобы это был твердый кусок мяса, хорошо прожаренный, хорошо проперченный.
  • Президента нужно избирать на 20 лет. А для таких, как Явлинский и Зюганов, я бы вообще установил нулевой срок.
  • Каждой одинокой женщине – по мужчине. Каждому мужчине – по дешевой бутылке водки.

Впервые опубликовано 25 апреля 2016 г. на сайте Amic.ru.

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Автор: Александр Апрель 27, 2017 03:45
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