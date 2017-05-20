«Я залезу на гору»: жительница Алтайского края хочет стать президентом

Неизвестная дама из Алейска собирает деньги на предвыборную кампанию и ищет волонтеров для сбора подписей



Некая Елена Климашкина из алтайского города Алейска собирает деньги на выдвижение в президенты России, сообщает созданный под это дело сайт. Сразу оговоримся, что сайт реальный, но номера ее телефона там нет и связаться с ней лично, чтобы проверить достоверность информации, на момент публикации новости не удалось.

Ее зовут Елена Александровна Климашкина, ей 35 лет. Судя по представленной на сайте информации, идти на выборы она планирует самовыдвиженцем. Она уроженка Таджикистана, училась и живет в Алейске, одна воспитывает дочь. Работала в бюджетной сфере и в частных компаниях. Последние несколько лет работала в магазине, сейчас снова в бюджетной сфере.

Цитируем (пунктуация и орфография автора сохранены, предупреждаем: ошибок много):

«Работая в бюджетной сфере я досконально изучила движения финансирования бюджетов страны разного уровня, и могу уверенно сказать какой сектор экономики «не защищен», «унижен и обделен», а какой нецелесообразно «раздут».

Или вот:

«Я начала свою трудовую деятельность (…) в Муниципальном учреждении «Культурно-досуговый центр» в г.Алейске, где я училась общению с людьми, познанию разных культур. Сотрудники библиотекарской сферы вложи в меня зачатки творческих способностей, помогали мне в «методиках поглощения информации через книги».

И еще:

«Через СМИ, газеты, общение с людьми я изучала все сферы жизнедеятельности людей».

Поводом для возможного выдвижения стала «кризисная экономическая ситуация в целом по стране».

«Разрушенные села и города, заводы и фабрики, десятки и сотни уволенных и сокращенных людей. Многие думают один человек ничего не сможет сделать: «СМОЖЕТ». Я хочу обратиться ко второму, третьему, сотому и тысячному человеку и сказать давайте менять систему, помогите мне, пожалуйста, пробить барьер «государственного самоуправства», — пишет женщина (пунктуация и орфография автора сохранены).

В ее обращении есть и призывы «сплотиться для создания светлого будущего», и отсылки к «страданиям близких, коллег», и ее «желание изменить мир».

Она просит каждого, «кого хоть раз затронула жизненная тема «безденежья», «безработицы», «мизерных зарплат и пенсий», «огромных счетов за коммунальные услуги», поддержать ее, а именно помочь в сборе средств на предвыборную кампанию или стать волонтером для сбора подписей. Реквизиты, разумеется, прилагаются.

«Чтобы принять участие мне необходимо будет создать штаб из группы избирателей не менее 500 человек, собрать не менее 2 млн подписей избирателей в качестве «самовыдвижения», отдать «огромные» деньги за изготовление бланков и рекламы, это огромный труд», — пишет Елена Климашкина.

Более того, Климашкина предоставила тезисы своей предвыборной программы, которая затрагивает самые проблемные сферы жизни, но довольно непрофессиональна, с высокой долей популизма, а то и абсурда, и с большим количеством грамматических ошибок.

Так, она предлагает перевести страну на полное бесплатное образование и здравоохранение, повысить минимальную заработную плату, МРОТ до уровня в 1,5-2 раза выше прожиточного минимума, перевести сферу ЖКХ под полный госконтроль, открыть магазины только с отечественной продукцией, «полностью восстановить сельское хозяйство» и другие подобные инициативы.

Выборы президента состоятся в марте 2018 года. О желании выдвинуть кандидатуру уже заявил известный оппозиционер Алексей Навальный. Очень вероятно, что переизбираться будет Владимир Путин.

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