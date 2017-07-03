«Яблочника» Митрохина задержали у Совфеда после диалога с Матвиенко

Александр
Автор: Александр Июль 3, 2017 03:45

«Яблочника» Митрохина задержали у Совфеда после диалога с Матвиенко

"Яблочника" Митрохина задержали у Совфеда после диалога с Матвиенко

По имеющимся данным, политики разговаривали о реализации проекта реновации

Руководитель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин задержан во время пикета у здания Совета Федерации после разговора с главой верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко, передает «Интерфакс».

Ссылаясь на данные пресс-службы «Яблока», издание отмечает, что Митрохин был задержан сразу же после короткого диалога со спикером Совфеда. По имеющейся информации, политики говорили о намерении «яблочника» стать мэром российской столицы и решить проблему расселения жителей Москвы.

На это Матвиенко отметила ему: «Не знаю, хватило бы у вас политической воли, чтобы пойти на такой крупный, мощный проект в интересах жителей Москвы».

Отметим, что 9 июня Митрохина уже задерживали во время пикета против реновации, который тогда проходил возле стен Государственной думы.

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Александр
Автор: Александр Июль 3, 2017 03:45
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