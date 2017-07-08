Янукович хочет, чтобы Крым вернулся в состав Украины

В то же время он подчеркнул, что воссоединении с Россией было твердым решением крымчан
Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет, чтобы Крым вернулся под юрисдикцию Киева, но подчеркнул, что жители полуострова в 2014 году приняли твердое решение о воссоединении с Россией.
«Я бы очень хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, и это будет зависеть от самого Крыма, от жителей Крыма. Ведь в тот период времени, когда жители приняли решений уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи, это было их решение», — цитирует Януковича РИА Новости.
По словам экс-президента, он лично видел решимость крымчан, когда они принимали решение о воссоединении с Россией.
Бывший украинский лидер также назвал произошедшее в Крыму тем случаем, который ярко иллюстрирует то, как «нельзя относиться к народу и пренебрегать мнением народа».
По мнению Януковича, ответ на крымский вопрос и урегулирование ситуации могут дать «только время и люди».
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