Януковичу разрешили участвовать в судебных заседаниях по видеосвязи

В четверг суд решает некоторые процедурные вопросы по делу экс-президента
Прокурор, участвующий в судебном заседании в Киеве по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, намерен добиваться для него пожизненного заключения. Об этом пишет РИА Новости.
Отметим, что в четверг, 4 мая, суд решает некоторые процедурные вопросы по делу экс-президента. Также известно, что суд разрешил участвовать Януковичу в заседаниях по видеосвязи.
Отметим, что судебный процесс в Киеве проходит заочно, поскольку сам Янукович говорил, что вернется на Украину только при условии обеспечения безопасности и расследования покушения на него.
Как ранее сообщало ИА «Амител» , Интерпол прекратил розыск экс-президента Украины и его сына Александра Януковича.
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