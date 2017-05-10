Януковичу разрешили участвовать в судебных заседаниях по видеосвязи

В четверг суд решает некоторые процедурные вопросы по делу экс-президента



Прокурор, участвующий в судебном заседании в Киеве по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, намерен добиваться для него пожизненного заключения. Об этом пишет РИА Новости.

Отметим, что в четверг, 4 мая, суд решает некоторые процедурные вопросы по делу экс-президента. Также известно, что суд разрешил участвовать Януковичу в заседаниях по видеосвязи.

Отметим, что судебный процесс в Киеве проходит заочно, поскольку сам Янукович говорил, что вернется на Украину только при условии обеспечения безопасности и расследования покушения на него.

Как ранее сообщало ИА «Амител» , Интерпол прекратил розыск экс-президента Украины и его сына Александра Януковича.