Японскому императору разрешили отречься от престола впервые за 200 лет

Александр
Автор: Александр Июнь 14, 2017 07:45

Японскому императору разрешили отречься от престола впервые за 200 лет

Японскому императору разрешили отречься от престола впервые за 200 лет

Император Акихито сможет передать трон наследнику в течение трех лет

Парламент Японии в пятницу, 9 июня, принял закон, позволяющий 83-летнему императору Акихито прижизненно передать трон. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Kyodo News.

В течение трех лет император передаст бразды правления принцу Нарухито. Предполагается, что это произойдет в начале 2019 года.

Агентство подчеркивает, что парламент не изменил закон об императорском доме, а лишь принял относящийся к действующему императору документ. Ранее отречение монарха в стране было невозможным. Но в прошлом году Акихито выступил с обращением к нации, в котором заявил, что хочет передать трон наследнику в связи с преклонным возрастом и состоянием своего здоровья.

Подчеркивается, что отречение японского императора произойдет впервые за 200 лет: в последний раз подобное было в 1817 году.

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Александр
Автор: Александр Июнь 14, 2017 07:45
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