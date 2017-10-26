Украина назвала условие возобновления покупки газа у России

Украина может вернуться к закупкам газа у «Газпрома» при переводе Европой закупки российского газа на границу с РФ. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион в интервью «Экономической правде».

Строительство газопровода. Фото: altapress.ru.

«Если бы мы перенесли точку учета по транзиту на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать. В нынешнем формате это очень рискованно и безответственно»,— рассказал Кистион.

По его словам, необходимо понимать, «что бесплатный сыр бывает только в мышеловке». «Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы»,— выразил мнение украинский вице-премьер.

«Нафтогаз» прекратил прямые закупки газа у «Газпрома» почти два года назад. Но российский газ продолжает идти транзитом через Украину, и в августе объем транзита побил многолетний рекорд для летних месяцев из-за высокого спроса на газ в Европе и ремонта на газопроводе Ямал—Европа. «Газпром» наращивает использование украинского маршрута, и по итогам года транзит может приблизиться к 100 млрд куб. м, максимуму с 2011 года, пишет «Коммерсантъ».