Улицы освобожденного оплота боевиков ИГ показали на видео

Улицы города Абу-Камаль, считавшегося до недавнего времени последним оплотом боевиков на территории Сирии, сняли на видео.

Башар Асад. Сирия. Фото: Michael Goodine, CC BY 2.0,part from original.

21 ноября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что ИГ полностью разгромлено в Сирии и Ираке.

19 ноября Reuters сообщал, что сирийской армии и ее союзникам удалось вернуть контроль над Абу-Камалем. В то же время бои в городе еще продолжались, пишет Lenta.ru.

20 ноября президенты РФ и САР Путин и Асад соответственно встретились в Сочи и поговорили о завершении военной операции в Сирии.

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).