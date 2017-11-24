Улицы освобожденного оплота боевиков ИГ показали на видео

Улицы города Абу-Камаль, считавшегося до недавнего времени последним оплотом боевиков на территории Сирии, сняли на видео.
Башар Асад. Сирия. Фото: Michael Goodine, CC BY 2.0,part from original.
21 ноября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что ИГ полностью разгромлено в Сирии и Ираке.
19 ноября Reuters сообщал, что сирийской армии и ее союзникам удалось вернуть контроль над Абу-Камалем. В то же время бои в городе еще продолжались, пишет Lenta.ru.
20 ноября президенты РФ и САР Путин и Асад соответственно встретились в Сочи и поговорили о завершении военной операции в Сирии.
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
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