Юность всем к лицу: какими были известные политики в молодости

Портал Amic.ru предлагает подборку снимков топовых персон во времена их молодости
Молодость – самая прекрасная пора в жизни каждого человека. Время оставляет на нас свой след и зачастую меняет до неузнаваемости.
Глядя на известных персон с экранов телевизоров, мы как правило, понятия не имеем, какими они были в юные годы.
Восполним этот пробел и посмотрим, как выглядели в юные годы всем известные персонажи из мира политики.
В фотообзор попали:
- Иосиф Сталин;
- Никита Хрущев;
- Михаил Горбачев;
- Борис Ельцин;
- Владимир Путин;
- Владимир Жириновский;
- Геннадий Зюганов;
- Сергей Миронов;
- Валентина Матвиенко;
- Александр Лукашенко;
- Юлия Тимошенко;
- Джордж Буш-младший;
- Барак Обама;
- Сильвио Берлускони;
- Фидель Кастро;
- Эрнесто Че Гевара;
- Михаил Ходорковский;
- Билл Клинтон;
- Хиллари Клинтон;
- Сергей Лавров.
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