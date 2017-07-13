Юность всем к лицу: какими были известные политики в молодости

Портал Amic.ru предлагает подборку снимков топовых персон во времена их молодости

Молодость – самая прекрасная пора в жизни каждого человека. Время оставляет на нас свой след и зачастую меняет до неузнаваемости.

Глядя на известных персон с экранов телевизоров, мы как правило, понятия не имеем, какими они были в юные годы.

Восполним этот пробел и посмотрим, как выглядели в юные годы всем известные персонажи из мира политики.

В фотообзор попали:

Иосиф Сталин;

Никита Хрущев;

Михаил Горбачев;

Борис Ельцин;

Владимир Путин;

Владимир Жириновский;

Геннадий Зюганов;

Сергей Миронов;

Валентина Матвиенко;

Александр Лукашенко;

Юлия Тимошенко;

Джордж Буш-младший;

Барак Обама;

Сильвио Берлускони;

Фидель Кастро;

Эрнесто Че Гевара;

Михаил Ходорковский;

Билл Клинтон;

Хиллари Клинтон;

Сергей Лавров.