Юность всем к лицу: какими были известные политики в молодости

Александр
Автор: Александр Июль 13, 2017 15:46

Портал Amic.ru предлагает подборку снимков топовых персон во времена их молодости

Молодость – самая прекрасная пора в жизни каждого человека. Время оставляет на нас свой след и зачастую меняет до неузнаваемости.

Глядя на известных персон с экранов телевизоров, мы как правило, понятия не имеем, какими они были в юные годы.

Восполним этот пробел и посмотрим, как выглядели в юные годы всем известные персонажи из мира политики.

В фотообзор попали:

  • Иосиф Сталин;
  • Никита Хрущев;
  • Михаил Горбачев;
  • Борис Ельцин;
  • Владимир Путин;
  • Владимир Жириновский;
  • Геннадий Зюганов;
  • Сергей Миронов;
  • Валентина Матвиенко;
  • Александр Лукашенко;
  • Юлия Тимошенко;
  • Джордж Буш-младший;
  • Барак Обама;
  • Сильвио Берлускони;
  • Фидель Кастро;
  • Эрнесто Че Гевара;
  • Михаил Ходорковский;
  • Билл Клинтон;
  • Хиллари Клинтон;
  • Сергей Лавров.

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Александр
Автор: Александр Июль 13, 2017 15:46
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