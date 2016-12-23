Захарова назвала бесноватыми тех, кто поддерживает убийство посла РФ
«Бесноватые – не моя епархия», – заявила официальный представитель российского МИДа
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бесноватыми тех, кто выражает поддержку убийству российского посла в Турции Андрея Карлова</strong>.
Реагируя на появившуюся информацию, Мария Захарова написала на своей странице в Facebook: «Меня просят прокомментировать заявления официальных лиц, общественных деятелей, развернувших в ряде стран информационную кампанию с выражением поддержки убийце российского посла. Я не буду это комментировать. Бесноватые – не моя епархия».
Напомним, что депутат Верховной Рады Украины Владимир Парасюк назвал убийцу российского дипломата героем.
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Посол России в Турции Андрей Карлов был убит во время открытия выставки в Анкаре. Во время мероприятия нападавший произвел несколько выстрелов в спину дипломата. Преступник был ликвидирован.
Министерство иностранных дел называет произошедшее терактом.
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