Захарова назвала бесноватыми тех, кто поддерживает убийство посла РФ

Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 07:45

Захарова назвала бесноватыми тех, кто поддерживает убийство посла РФ

Захарова назвала бесноватыми тех, кто поддерживает убийство посла РФ

«Бесноватые – не моя епархия», – заявила официальный представитель российского МИДа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бесноватыми тех, кто выражает поддержку убийству российского посла в Турции Андрея Карлова</strong>.

Реагируя на появившуюся информацию, Мария Захарова написала на своей странице в Facebook: «Меня просят прокомментировать заявления официальных лиц, общественных деятелей, развернувших в ряде стран информационную кампанию с выражением поддержки убийце российского посла. Я не буду это комментировать. Бесноватые – не моя епархия».

Напомним, что депутат Верховной Рады Украины Владимир Парасюк назвал убийцу российского дипломата героем.

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Посол России в Турции Андрей Карлов был убит во время открытия выставки в Анкаре. Во время мероприятия нападавший произвел несколько выстрелов в спину дипломата. Преступник был ликвидирован.

Министерство иностранных дел называет произошедшее терактом.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 07:45
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