Захарова объяснила, почему Киев обрадовался крушению Ту-154 Минобороны РФ

Ранее советник президента Украины заявил, что хочет принести к посольству РФ в Киеве «бутылочку «Боярышника»

Причины комментариев ряда украинских политиков и общественных деятелей, которые выразили «радость» в социальных сетях из-за катастрофы самолета Ту-154, заключаются в том, что к власти в Киеве пришли националисты и радикалы. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, пишет ТАСС.

Агентство напоминает, что ранее некоторые политики из Украины оставили в соцсетях оскорбительные высказывания после крушения Ту-154 в Сочи, вызвавшие резкую ответную реакцию. В качестве примера Захарова привела слова советника украинского президента Юрия Бирюкова, который назвал «парадоксальным парадоксом» то, что россияне «искренне не понимают причины, по которым мы радуемся гибели 80 военнослужащих» российской армии. Также он отметил, что хочет принести к посольству РФ в Киеве «бутылочку «Боярышника».

«РГ» добавляет, что при этом к стенам дипмиссии множество киевлян несут цветы и свечи в память о жертвах трагедии.

«Это мы не понимаем причины, по которым официальный Киев радуется гибели 80 военнослужащих?!! Мы очень хорошо понимаем эти причины и давно о них говорим: на Украине к власти пришли люди, поддерживаемые националистами и радикалами», – написала представитель МИД РФ. Она подчеркнула, что «вот и все причины», а также добавила, что теперь их понимают не только россияне.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров в воскресенье, 25 декабря, после того, как взлетел из аэропорта Адлера, где он дозаправился. Позже стало известно, что самолет разбился. Все находившиеся на борту 92 человека – военнослужащие, музыканты и журналисты – погибли.