Захарова опровергла сообщения о закрытии англо-американской школы

Ранее СМИ писали, что школа закрыта в ответ на антироссийские санкции



Официальный представитель МИДа России Мария Захарова назвала «недостоверной» информацию о закрытии англо-американской школы в Москве. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В свою очередь, глава МИДа Сергей Лавров рассказал, что Москва хочет ответить на антироссийские санкции. По его словам, Путину предложили объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон-грата, пишет сайт газеты «Комсомольская правда».

Как ранее сообщало ИА «Амител» , 29 декабря Америка объявили 35 российских дипломатов персонами нон-грата. Им предписали покинуть США в течение 72 часов. Однако они не могут купить билеты на самолеты из-за новогодних праздников.