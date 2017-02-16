Захарова ответила США на предложение вернуть Крым Украине
Ранее в Белом доме выразили надежду, что Россия отдаст Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывания пресс-секретаря президента США о возвращении Крыма в состав Украины. Об этом пишет ТАСС.
«Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации», – сказала Захарова.
Как ранее сообщало ИА «Амител» , представитель Белого дома заявил, что Трамп рассчитывает на то, что Россия займётся деэскалацией конфликта на Украине и «вернёт Крым». Эту мысль положительно восприняли в Киеве. Между тем в Кремле подчеркнули, что это невозможно. В Москве напомнили, что это желание является таким же невозможным, как если бы Россия попросила Америку вернуть ей Аляску.
Напомним, Крым стал частью России почти три года назад. Тогда был проведен референдум по вопросу воссоединения с Россией. За воссоединение проголосовало подавляющее большинство.
Читайте также
- Милонов предлагает наказывать за оскорбление национальной гордости России 0
- 2,5 тысячи справороссов пойдут на муниципальные выборы в Алтайском крае 0
- Правительство Алтайского края соберется 18 января на свое первое заседание 0
- Шойгу объявил о ликвидации Спецстроя 0
- Что такое техническое оснащение и промышленная безопасность? 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий