Захарова ответила США на предложение вернуть Крым Украине

Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 01:45

Захарова ответила США на предложение вернуть Крым Украине

Захарова ответила США на предложение вернуть Крым Украине

Ранее в Белом доме выразили надежду, что Россия отдаст Крым Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывания пресс-секретаря президента США о возвращении Крыма в состав Украины. Об этом пишет ТАСС.

«Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации», – сказала Захарова.

Как ранее сообщало ИА «Амител» , представитель Белого дома заявил, что Трамп рассчитывает на то, что Россия займётся деэскалацией конфликта на Украине и «вернёт Крым». Эту мысль положительно восприняли в Киеве. Между тем в Кремле подчеркнули, что это невозможно. В Москве напомнили, что это желание является таким же невозможным, как если бы Россия попросила Америку вернуть ей Аляску. 

Напомним, Крым стал частью России почти три года назад. Тогда был проведен референдум по вопросу воссоединения с Россией. За воссоединение проголосовало подавляющее большинство.

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Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 01:45
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