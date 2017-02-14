Захарова прокомментировала беседу пранкеров с конгрессвумен США о Лимпопо

Александр
Автор: Александр Февраль 14, 2017 14:45

Захарова прокомментировала беседу пранкеров с конгрессвумен США о Лимпопо

Захарова прокомментировала беседу пранкеров с конгрессвумен США о Лимпопо

Ранее пранкеры поговорили с членом конгресса Максин Уотер, представившись украинским премьером Владимиром Гройсманом

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично прокомментировала телефонный розыгрыш члена конгресса от Демократической партии США Максин Уотерс, который провели пранкеры Вован и Лексус, пишет РИА Новости.

Ранее в сети появилась запись разговора пранкеров, которые якобы позвонили Уотерс от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, высказавшегося о возможности новых антироссийских санкций из-за вмешательства страны во внутреннюю политику Лимпопо. Там русские хакеры якобы атаковали серверы во время выборов и «установили режим своей марионетки Айболита», сказали Уотерс пранкеры.

«Президент АйБолит из страны Лимпопо… Русские сказки становятся правдой. Господь, не покидай Америку!» — цитирует агентство сообщение Захаровой в Facebook.

«КП» пишет, что пранкеры решили позвонить Уотерс после ее заявления о том, что Дональд Трамп «сам провоцирует свой импичмент» и готов «броситься в объятия российскому президенту, пока тот продолжает атаковать Корею».

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 14, 2017 14:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии