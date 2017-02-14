Захарова прокомментировала беседу пранкеров с конгрессвумен США о Лимпопо

Ранее пранкеры поговорили с членом конгресса Максин Уотер, представившись украинским премьером Владимиром Гройсманом

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично прокомментировала телефонный розыгрыш члена конгресса от Демократической партии США Максин Уотерс, который провели пранкеры Вован и Лексус, пишет РИА Новости.

Ранее в сети появилась запись разговора пранкеров, которые якобы позвонили Уотерс от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, высказавшегося о возможности новых антироссийских санкций из-за вмешательства страны во внутреннюю политику Лимпопо. Там русские хакеры якобы атаковали серверы во время выборов и «установили режим своей марионетки Айболита», сказали Уотерс пранкеры.

«Президент АйБолит из страны Лимпопо… Русские сказки становятся правдой. Господь, не покидай Америку!» — цитирует агентство сообщение Захаровой в Facebook.

«КП» пишет, что пранкеры решили позвонить Уотерс после ее заявления о том, что Дональд Трамп «сам провоцирует свой импичмент» и готов «броситься в объятия российскому президенту, пока тот продолжает атаковать Корею».