Захарова прокомментировала сюжет CNN об «обмане» с фото в Белом доме

Александр
Автор: Александр Май 16, 2017 08:45

Захарова прокомментировала сюжет CNN об «обмане» с фото в Белом доме

Захарова прокомментировала сюжет CNN об "обмане" с фото в Белом доме

Ранее корреспондент канала заявил, что Вашингтон недоволен публикацией снимков Трампа со встречи с Лавровым

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что США не обращались к России с просьбой не публиковать снимки встречи главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа, передает РИА Новости.

Ранее в США развернулась дискуссия о допуске прессы на встречу Трампа и Лаврова. Так, в четверг, 11 мая, корреспондент канала CNN со ссылкой на неназванный источник сообщил, что в Белом доме недовольны публикацией фото Трампа со встречи с Лавровым и послом РФ в Штатах Сергеем Кисляком.

Захарова предположила, что если бы снимки со встречи не опубликовала российская сторона, то некоторое время спустя они бы утекли в конгресс, сенат, после чего их бы заполучили СМИ, например, канал CNN, «или по их спецтребованию были бы представлены как «секретное доказательство сговора русских с Трампом». В результате были бы искажены даты и обстоятельства встреч, а жителей США вновь обманули информацией о связях Трампа с Москвой, добавляет представитель МИД РФ.

«Кто-нибудь, возьмите интервью у CNN и спросите, как там ниже уровня дна?» — написала Захарова на своей стене в Facebook.

Кроме этого, Захарова усомнилась в источнике американского канала. «Неужели CNN думает, что кто-нибудь поверит в то, что у телеканала сейчас есть надежные «источники в Белом доме»? Это самое смешное во всей этой несмешной истории», — отметила она.

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Александр
Автор: Александр Май 16, 2017 08:45
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