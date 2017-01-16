Захарова рассказала о попытке вербовки российского дипломата в США

Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 20:45

Захарова рассказала о попытке вербовки российского дипломата в США

Захарова рассказала о попытке вербовки российского дипломата в США

По словам Захаровой, представители спецслужб США пытались завербовать дипломата при покупке лекарств для Примакова

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире канала «Россия-1» впервые обнародовала данные о действиях спецслужб США, которые привели к задержке доставки лекарств для лечения бывшего главы правительства РФ Евгения Примакова, пишет ТАСС.

По словам представителя МИД РФ, несколько лет назад для лечения заболевшего Примакова потребовалось лекарство, которое можно было купить лишь в Соединенных Штатах. Из РФ для этого перевели около 10 тысяч долларов. Одному из российских дипломатов поручили купить лекарство по официальным каналам через практикующего врача. При этом оформили все нужные документы, подчеркнула Захарова.

Но когда дипломат пришел в аптеку за препаратом, его задержали представители американских спецслужб и незаконно удерживали в подвале, где не ловила сотовая связь, около часа. Она рассказала, что в отношении дипломата предприняли попытку вербовки, его пытались «запугивать», обвиняя в незаконном обороте медикаментов. В итоге лекарство у сотрудника изъяли, а деньги «не вернули до сих пор».

Также она отметила, что сотруднику российского посольства предписали покинуть Штаты, что он и сделал через определенное время.

Захарова добавила, что после того, как МИД РФ проинформировал об инциденте Госдепартамент, госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри сделал все возможное для доставки необходимого лекарства в РФ, однако «время было потеряно».

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Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 20:45
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