Закрыли, а потом открыли все пункты пропусков на российской границе с Украиной в Крыму

mavit
Автор: mavit Ноябрь 7, 2017 11:45

Закрыли, а потом открыли все пункты пропусков на российской границе с Украиной в Крыму

Приостановлена работа всех трех КПП на границе России с Украиной в Крыму. Граница была закрыта временно минувшей ночью из-за технических неполадок, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу крымского Погрануправления ФСБ России.

Закрыли, а потом открыли все пункты пропусков на российской границе с Украиной в Крыму

Государственный Совет Республики Крым. Фото: kianews.com.ua.

Ранее стало известно о повреждении двух газопроводов и опоры ЛЭП в районе Алушты. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) РФ и в предприятии «Крымгазсети» не исключают, что повреждения могли быть вызваны диверсией.

Бригады государственного унитарного предприятия «Крымэнерго» рассчитывают возобновить работу высоковольтной линии в течение 72 часов. Произошло технологическое нарушение на двух высоковольтных линиях 110 кВ: «Перевальное — Алушта» и «Алушта —Лучистое», осуществляющих частичное электроснабжение Южного берега Крыма. Электроснабжение населенных пунктов ЮБК не прекращалось.

Вечером 31 октября из-за ЧП было прервано газоснабжение нескольких населенных пунктов на Южном берегу Крыма. Директор предприятия «Крымгазсети» Сергей Тарасов сообщил о том, что газоснабжение будет восстановлено в течение суток.

По данным регионального управления МЧС, авария оставила без газоснабжения примерно 1,2 тысячи человек в населенных пунктах Виноградное, Кипарисное, Малый Маяк, Пушкино и Утес. Телеканал «Крым 24» сообщал, что очевидцы слышали хлопок в районе газораспределительной станции «Малый Маяк», после чего упало давление в газопроводе.

Сотрудники ДПС проверяют документы у всех водителей и пассажиров, следующих с Южного берега Крыма через Ангарский перевал, пишет «Росбалт».

По последним данным, все три пункта пропуска на границе Крыма и Украины, которые ранее временно приостановили свою работу из-за технических неполадок, работают в обычном режиме, сообщают РИА Новости.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 7, 2017 11:45
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