Защита Навального обжаловала новый приговор по делу «Кировлеса»

В жалобе оспаривается законность решения суда и содержится просьба об отмене приговора и оправдании осужденных

Защита оппозиционера Алексея Навального обжаловала приговор Ленинского суда Кирова, по которому его признали виновным в хищении денег компании «Кировлес» и осудили на пять лет условно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову</strong>.

В жалобе оспариваются законность вынесенного судебного решения, а также содержится просьба об отмене приговора и оправдании осужденных. Оценку данным доводам даст апелляционная инстанция Кировского облсуда.

Вторым фигурантом дела является экс-глава Вятской лесной компании Петр Офицеров, получивший четыре года колонии условно. Подчеркивается, что испытательный срок для осужденных составил 1,5 года, также их оштрафовали на 500 тысяч рублей каждого.

Отмечается, что после заседания Навальный заявил, что будет обжаловать приговор и его последствия, которые лишают оппозиционера возможности участвовать в выборах российского президента, в трех инстанциях – комитете министров Совета Европы, Конституционном суде РФ и Кировском областном суде.

Отмечается, что это рассмотрение дела «Кировлеса» в Ленинском суде Кирова было повторным. В июле 2013 года суд вынес Навальному и Офицерову аналогичный приговор.

Но 16 ноября минувшего года президиум Верховного суда РФ отменил приговор и направил материалы дела на повторное рассмотрение из-за появления новых обстоятельств.

Верховный суд занялся проверкой из-за решения ЕСПЧ, который нашел в деле нарушение права на справедливое судебное разбирательство.