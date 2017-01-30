Защита Януковича назвала условия его возвращения на Украину

Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 20:45

Защита Януковича назвала условия его возвращения на Украину

Защита Януковича назвала условия его возвращения на Украину

Виктор Янукович вернется на Украину только в случае обеспечения личной безопасности

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк назвал условия возвращения бывшего главы государства на родину. Об этом пишет «Газета.ру».

По словам защиты Януковича, он вернется в страну на заседание суда только в случае обеспечения личной безопасности и расследования дела о покушении на убийство. Сердюк подчеркнул, что участие Януковича в деле будет дистанционным.

По словам защиты экс-президента, адвокаты делают все возможное, чтобы как можно быстрее было закончено расследование в деле о покушении на убийство Януковича.

Если виновные будут установлены, то бывший глава государства лично будет принимать участие в деле, рассказал адвокат.

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Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 20:45
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