Защита Януковича назвала условия его возвращения на Украину

Виктор Янукович вернется на Украину только в случае обеспечения личной безопасности
Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк назвал условия возвращения бывшего главы государства на родину. Об этом пишет «Газета.ру».
По словам защиты Януковича, он вернется в страну на заседание суда только в случае обеспечения личной безопасности и расследования дела о покушении на убийство. Сердюк подчеркнул, что участие Януковича в деле будет дистанционным.
По словам защиты экс-президента, адвокаты делают все возможное, чтобы как можно быстрее было закончено расследование в деле о покушении на убийство Януковича.
Если виновные будут установлены, то бывший глава государства лично будет принимать участие в деле, рассказал адвокат.
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