Жена польского президента не стала жать руку Дональду Трампу

Запись этого инцидента выложена на YouTube
Жена президента Польши Агата Корнхаусер-Дуда не ответила на предложение рукопожатия от главы американского государства Дональда Трампа.
Согласно видеозаписи, размещенной в YouTube, первая леди прошла мимо Дональда Трампа и пожала руку его супруге — Маланье Трамп. Случай произошел во время протокольной встречи.
Позже президент Польши прокомментировал этот случай на своей странице в Твиттере.
«Вопреки некоторым неожиданным сообщениям, моя жена поздоровалась с миссис и мистером Трампами после прекрасного визита. Давайте дадим бой фейковым новостям! «— приводит «Лайф» цитату Дуды.
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