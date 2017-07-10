Жена польского президента не стала жать руку Дональду Трампу

Александр
Автор: Александр Июль 10, 2017 17:45

Запись этого инцидента выложена на YouTube

Жена президента Польши Агата Корнхаусер-Дуда не ответила на предложение рукопожатия от главы американского государства Дональда Трампа.

Согласно видеозаписи, размещенной в YouTube, первая леди прошла мимо Дональда Трампа и пожала руку его супруге — Маланье Трамп. Случай произошел во время протокольной встречи.

Позже президент Польши прокомментировал этот случай на своей странице в Твиттере.

«Вопреки некоторым неожиданным сообщениям, моя жена поздоровалась с миссис и мистером Трампами после прекрасного визита. Давайте дадим бой фейковым новостям! «— приводит «Лайф» цитату Дуды.

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Александр
Автор: Александр Июль 10, 2017 17:45
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