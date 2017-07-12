Жена Трампа пыталась прервать первую встречу президентов России и США

Таким образом попытались приблизить к завершению затянувшиеся переговоры
Как сообщает NBC в своем твиттере, госсекретарь Рекс Тиллерсон рассказал, что первую леди США Меланью Трамп попросили вмешаться в затянувшуюся встречу российского президентов РФ Владимира Путина и Штатов Дональда Трампа.
Поясняется, что таким образом попытались приблизить к завершению затянувшиеся переговоры глав государств, однако «тем для обсуждения» было очень много.
Первая встреча Путина и Трампа в рамках саммита G20 в Гамбурге, состоявшаяся 7 июля, должна была занять по времени примерно полчаса. Однако переговоры продлились два с половиной часа.
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Екатерина Г
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Толик
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Соня Рей
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Настя Маркова
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кристина
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