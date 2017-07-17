Жириновский заявил, что имеет в архиве более 10 тысяч селфи

По мнению политика, скоро дети в детсаду начнут делать селфи
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский похвастался личным рекордом по селфи. По словам политика, у него более десяти тысяч селфи, пишет «Лента.ру».
«У меня рекорд — более 10 тысяч селфи. Сегодня фотографами мы все являемся, и наверное, в детском саду скоро будут делать селфи», — отметил лидер партии.
Напомним, два года назад Владимир Жириновский предложил заменить слово «селфи» на «себяшки». Он также предостерег молодое поколение от увлечения этим видом фотографии, подчеркнув, что стремление сделать нестандартный кадр зачастую приводит к трагедиям.
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
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