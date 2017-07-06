Журналисты едва не уронили лампу на Дональда Трампа. Видео

Александр
Автор: Александр Июль 6, 2017 15:46

Журналисты едва не уронили лампу на Дональда Трампа. Видео

Журналисты едва не уронили лампу на Дональда Трампа. Видео

Инцидент произошел на встрече с южнокорейским коллегой Дональда Трампа

Охранник из Белого дома сумел поймать лампу, которую перевернули южнокорейские журналисты со стола рядом с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет «Лента.ру».

Инцидент произошел  во время встречи с южнокорейским коллегой Трампа  Мун Чжэ Ином. Видео этого случая было опубликовано на YouTube-канале NBC News.

«Полегче, парни! Вы становитесь все хуже! Вы еще тут стол опрокиньте», — сказал глава американского государства.

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Александр
Автор: Александр Июль 6, 2017 15:46
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  • кристина

    кристина

    куда можно поступить после 9 ?

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  • Екатерина

    Екатерина

    Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?

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  • Алексей

    Алексей

    Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкой

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  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

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  • Александр

    Александр

    На сварчика когда документы сдовать,

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