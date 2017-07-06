Журналисты едва не уронили лампу на Дональда Трампа. Видео

Инцидент произошел на встрече с южнокорейским коллегой Дональда Трампа

Охранник из Белого дома сумел поймать лампу, которую перевернули южнокорейские журналисты со стола рядом с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет «Лента.ру».

Инцидент произошел во время встречи с южнокорейским коллегой Трампа Мун Чжэ Ином. Видео этого случая было опубликовано на YouTube-канале NBC News.

«Полегче, парни! Вы становитесь все хуже! Вы еще тут стол опрокиньте», — сказал глава американского государства.