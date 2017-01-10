Зять Трампа отказался от зарплаты на должности старшего советника

Александр
Автор: Александр Январь 10, 2017 16:45

Зять Трампа отказался от зарплаты на должности старшего советника

Зять Трампа отказался от зарплаты на должности старшего советника

Джаред Кушнер является владельцем еженедельника The New York Observer

Зять избранного президента Америки Дональда Трампа Джаред Кушнер получил должность старшего советника главы государства. Об этом пишет ТАСС. 

Как сообщается, муж дочери Трампа владеет еженедельником The New York Observer. Во время работы в администрации президента США он не будет получать зарплату.

Теперь зять Трампа «будет тесно взаимодействовать с Райнсом Прибэсом, а также Стивеном Бэнноном», который назначен ключевым политическим советником 45-го президента США. 

Напомним, инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января. Выборы прошли 8 ноября. 

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Александр
Автор: Александр Январь 10, 2017 16:45
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