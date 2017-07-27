Зятю Трампа предложили подписать российский флаг

Ранее Кушнер вновь заверил Сенат США в том, что у него не было никаких «ненадлежащих контактов» с Россией

Старшему советнику и зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру предложили подписать государственный флаг России, когда тот выходил с заседания сенатского комитета по разведке, сообщает LIFE со ссылкой на NBC.

«Подпиши мой российский флаг, пожалуйста!» — крикнул неизвестный мужчина из толпы. Однако охрана помешала Кушнеру выполнить просьбу.

Ранее Кушнер вновь заверил Сенат США в том, что у него не было никаких «ненадлежащих контактов» с Россией.