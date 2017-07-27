Зятю Трампа предложили подписать российский флаг

Александр
Автор: Александр Июль 27, 2017 23:45

Зятю Трампа предложили подписать российский флаг

Зятю Трампа предложили подписать российский флаг

Ранее Кушнер вновь заверил Сенат США в том, что у него не было никаких «ненадлежащих контактов» с Россией

Старшему советнику и зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру предложили подписать государственный флаг России, когда тот выходил с заседания сенатского комитета по разведке, сообщает LIFE со ссылкой на NBC.

«Подпиши мой российский флаг, пожалуйста!» — крикнул неизвестный мужчина из толпы. Однако охрана помешала Кушнеру выполнить просьбу.

Ранее Кушнер вновь заверил Сенат США в том, что у него не было никаких «ненадлежащих контактов» с Россией.

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Александр
Автор: Александр Июль 27, 2017 23:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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