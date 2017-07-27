Зятю Трампа предложили подписать российский флаг

Ранее Кушнер вновь заверил Сенат США в том, что у него не было никаких «ненадлежащих контактов» с Россией
Старшему советнику и зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру предложили подписать государственный флаг России, когда тот выходил с заседания сенатского комитета по разведке, сообщает LIFE со ссылкой на NBC.
«Подпиши мой российский флаг, пожалуйста!» — крикнул неизвестный мужчина из толпы. Однако охрана помешала Кушнеру выполнить просьбу.
Ранее Кушнер вновь заверил Сенат США в том, что у него не было никаких «ненадлежащих контактов» с Россией.
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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