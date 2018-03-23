1,9 тысяч человек за месяц переехали в Алтайский край

mavit
Автор: mavit Март 23, 2018 05:46

1,9 тысяч человек за месяц переехали в Алтайский край

1,9 тысяч человек за месяц переехали в Алтайский край

Только за первый месяц 2018 года число переехавших в Алтайский край превысило 1,9 тысячи человек, — рассказывает «Алтайская правда».

Такие данные приводит Минэкономразвития региона со ссылкой на официальную статистику.

Согласно данным крайстата, за январь в наш регион въехали 1945 человек: из других регионов России – 1208 человек, из-за пределов страны – 737 человек. Наблюдается снижение числа выехавших из края в пределах страны. Их стало меньше на 9,2% по сравнению с январем 2017-го.

Кроме того, сохраняется положительная международная миграция. В январе число прибывших из-за пределов России увеличилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 11,8%: из стран дальнего зарубежья – на 89,3%, ближнего – на 8,4%.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Март 23, 2018 05:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • шох

    шох

    как скачать игры

    Читать статью
  • умарл

    умарл

    лучше не бывает

    Читать статью
  • Никита

    Никита

    Коуть игра работает круто придумали Скачиваем

    Читать статью

  • Невозможно смириться с уходом Дмитрия Александровича, он был великим оперным певцом, таковым и останется в веках.

    Читать статью
  • ИРИНА СОКОЛОВА

    ИРИНА СОКОЛОВА

    МЫ,ПОКЛОННИКИ ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ХВОРОСТОВСКОГО,ОЧЕНЬ РАДЫ,ЧТО ,,,,ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕНО ТВОРЧЕСТВО ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА....!!!ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ДМИТРИЮ...А РОДИТЕЛЯМ ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ И НИЗКИЙ…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии