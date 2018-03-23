1,9 тысяч человек за месяц переехали в Алтайский край

Только за первый месяц 2018 года число переехавших в Алтайский край превысило 1,9 тысячи человек, — рассказывает «Алтайская правда».

Такие данные приводит Минэкономразвития региона со ссылкой на официальную статистику.

Согласно данным крайстата, за январь в наш регион въехали 1945 человек: из других регионов России – 1208 человек, из-за пределов страны – 737 человек. Наблюдается снижение числа выехавших из края в пределах страны. Их стало меньше на 9,2% по сравнению с январем 2017-го.

Кроме того, сохраняется положительная международная миграция. В январе число прибывших из-за пределов России увеличилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 11,8%: из стран дальнего зарубежья – на 89,3%, ближнего – на 8,4%.