1 ноября — День призывника

В Администрации города утверждён план проведения Дня призывника, который состоится 1 ноября. Торжественная часть, традиционно, пройдёт у Мемориала Славы воинам-бийчанам (в 10.00),

Pатем призывников познакомят с бытом личного состава воинской части №31466, где продемонстрируют также вооружение и боевую технику. Мероприятия завершатся концертом в культурно-спортивном центре, вручением повесток и убытием к месту службы.

Организаторами проведения Дня призывника выступают управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города и комиссариат Бийска, Бийского и Солтонского районов Алтайского края.

Обеспечивать безопасность городского мероприятия, посвященного празднованию Дня призывника, будет межмуниципальное управление МВД России «Бийское».