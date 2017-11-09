1 ноября — День призывника

mavit
Автор: mavit Ноябрь 9, 2017 17:45

1 ноября — День призывника

1 ноября - День призывника

В Администрации города утверждён план проведения Дня призывника, который состоится 1 ноября. Торжественная часть, традиционно, пройдёт у Мемориала Славы воинам-бийчанам (в 10.00),

Pатем призывников познакомят с бытом личного состава воинской части №31466, где продемонстрируют также вооружение и боевую технику. Мероприятия завершатся концертом в культурно-спортивном центре, вручением повесток и убытием к месту службы. 

Организаторами проведения Дня призывника выступают управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города и комиссариат Бийска, Бийского и Солтонского районов Алтайского края. 

Обеспечивать безопасность городского мероприятия, посвященного празднованию Дня призывника, будет межмуниципальное управление МВД России «Бийское». 

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 9, 2017 17:45
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