14 февраля — прямая линия с начальником краевого управления МВД

С 17 до 19 часов в этот день можно задать любой вопрос Олегу Торубарову.

Пообщаться с руководителем алтайского главка МВД, а также с его подчинёнными, курирующими различные направления деятельности полиции, можно будет по барнаульскому телефону 8 (3852) 393-173.