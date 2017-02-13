14 февраля — прямая линия с начальником краевого управления МВД

Александр
Автор: Александр Февраль 13, 2017 15:45

14 февраля — прямая линия с начальником краевого управления МВД

14 февраля — прямая линия с начальником краевого управления МВД

С 17 до 19 часов в этот день можно задать любой вопрос Олегу Торубарову.

Пообщаться с руководителем алтайского главка МВД, а также с его подчинёнными, курирующими различные направления деятельности полиции, можно будет по барнаульскому телефону 8 (3852) 393-173.

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Александр
Автор: Александр Февраль 13, 2017 15:45
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