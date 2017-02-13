14 февраля — прямая линия с начальником краевого управления МВД

С 17 до 19 часов в этот день можно задать любой вопрос Олегу Торубарову.
Пообщаться с руководителем алтайского главка МВД, а также с его подчинёнными, курирующими различные направления деятельности полиции, можно будет по барнаульскому телефону 8 (3852) 393-173.
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катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
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ИДА ГЕРМАНИЯ
Как жалко уходят такие знаменитые люди пусть земля ему будет пухом ЯДВИГА держитесь крепитесь вы были такая идеальная пара я…Читать статью
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людмила греция
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬЧитать статью
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владимир
Надейся и жди.....Читать статью
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Не Лёва, а ВладимирЧитать статью
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