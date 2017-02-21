21 — 22 февраля продолжит задувать

Александр
Автор: Александр Февраль 21, 2017 11:46

21 — 22 февраля продолжит задувать

21 — 22 февраля продолжит задувать

Алтайские синоптики продлили штормовое предупреждение.

В Алтайском крае днём 21 февраля и ночью 22 февраля сохранится снег, местами сильный и мокрый, гололёдные явления, продолжительные метели, порывы ветра 15 — 20 м/с, местами 22 — 27 м/с. На дорогах будут гололедица и снежные заносы. Пик шторма ожидается во второй половине дня 21 февраля.

По данным МЧС, остаётся перекрытой одна федеральная трасса (от Барнаула до Казахстана) и 13 участков дорог регионального значения. 

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Александр
Автор: Александр Февраль 21, 2017 11:46
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