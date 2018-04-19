21 апреля в Бийске — городская ярмарка

21 апреля 2018 года с 11.00 до 14.00 час. на Бульваре Петра Великого (у фонтана) будет проводиться социальная ярмарка с участием местных товаропроизводителей.
Фото: susanin.news
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