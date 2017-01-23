23 — 24 января погода может резко испортиться

Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает краевое УМЧС.
Согласно прогнозу, в предгорьях Алтая с 23-го на 24 января ожидается сильный мокрый снег, местами метель, гололедица и снежные заносы на дорогах. Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.
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