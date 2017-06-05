23 мая «прямая линия» с начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю Олегом Торубаровым

Александр
Автор: Александр Июнь 5, 2017 11:48

23 мая «прямая линия» с начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю Олегом Торубаровым

23 мая «прямая линия» с начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю Олегом Торубаровым

«Прямая линия» по телефону с начальником Главного управления МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенантом полиции Торубаровым Олегом Ивановичем состоится 23 мая 2017 года.

Жители и гости Алтайского края смогут задать руководителю Главного управления любые вопросы, которые касаются компетенции органов внутренних дел и работы различных подразделений полиции в Алтайском крае.

Задать вопросы начальнику ГУ МВД России по Алтайскому краю Торубарову Олегу Ивановичу можно с 17.00 час. до 19.00 час. по телефону: 8(385-2) 393-173.

Кроме того, участие в работе «прямой линии» примут руководители подразделений следствия, дознания, ГИБДД, подразделения по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных, тыла, пенсионного обеспечения и других служб.

МУ МВД России «Бийское»

 

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Александр
Автор: Александр Июнь 5, 2017 11:48
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