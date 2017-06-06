23 мая «прямая линия» с начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю Олегом Торубаровым

«Прямая линия» по телефону с начальником Главного управления МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенантом полиции Торубаровым Олегом Ивановичем состоится 23 мая 2017 года.
Жители и гости Алтайского края смогут задать руководителю Главного управления любые вопросы, которые касаются компетенции органов внутренних дел и работы различных подразделений полиции в Алтайском крае.
Задать вопросы начальнику ГУ МВД России по Алтайскому краю Торубарову Олегу Ивановичу можно с 17.00 час. до 19.00 час. по телефону: 8(385-2) 393-173.
Кроме того, участие в работе «прямой линии» примут руководители подразделений следствия, дознания, ГИБДД, подразделения по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных, тыла, пенсионного обеспечения и других служб.
МУ МВД России «Бийское»
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Вася
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Вася Камушкин
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Максим Алейников
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Артур
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Дмитрий
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