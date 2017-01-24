25 — 26 января Алтай заметёт

Алтайгидрометцентр объявил штормовое предупреждение.
Днём 25 января и сутки 26 января синоптики прогнозируют сильные снег и продолжительные метели, гололедицу и заносы. В южных районах, где располагается и Бийск, ветер может усиливаться до 20 метров в секунду с порывами до 28 м/с. Сильно холодно, правда, не будет: всего до минус 8 °С днём.
В свою очередь, краевое управление МЧС предупреждает, что из-за ветра и снега можно ждать обрыва электропроводов, падения деревьев и увеличения числа ДТП.
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