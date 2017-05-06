30 марта резко потеплеет

Это пообещали алтайские синоптики.

Волна тепла, идущая из Средней Азии, достигнет своего пика днём 30 марта: температура повысится до 15 градусов Цельсия, а в предгорьях — до 20.

Правда, уже 31 марта по Алтаю пройдёт холодный фронт, и столбик термометра выше 10 °С не поднимется. Также в пятницу будут наблюдаться порывы ветра до 20 — 27 м/с, дождь и мокрый снег. Суббота, 1 апреля, будет такой же тёплой и спокойной, как и четверг, а в воскресенье повторится пятница.