30 марта резко потеплеет

Это пообещали алтайские синоптики.
Волна тепла, идущая из Средней Азии, достигнет своего пика днём 30 марта: температура повысится до 15 градусов Цельсия, а в предгорьях — до 20.
Правда, уже 31 марта по Алтаю пройдёт холодный фронт, и столбик термометра выше 10 °С не поднимется. Также в пятницу будут наблюдаться порывы ветра до 20 — 27 м/с, дождь и мокрый снег. Суббота, 1 апреля, будет такой же тёплой и спокойной, как и четверг, а в воскресенье повторится пятница.
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Светлана
ДаЧитать статью
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Только те которые обязательно... учиться 2года и 10 месяцев...обычная 560рЧитать статью
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Доктор А.В. Ушаков
Здравствуйте. Т3 -это полноценный гормон, а не его часть (в отличие от Т2). Это главный потребляемый гормон (Т4 - главный…Читать статью
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Саша
Скорейшего выздоровления Александру Яковлевичу!Читать статью
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КЛИМ ЧУГУНКИН
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